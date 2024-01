Juliana Paes esclarece polêmica sobre sua participação em Renascer

Divulgação/ TV Globo Juliana Paes

Juliana Paes, atriz, será a cafetina Jacutinga no remake de Renascer, que estreia dia 22 de janeiro. Na versão original, a personagem foi defendida por Fernanda Montenegro.

Com contrato por obra, Juliana Paes esclareceu, em entrevista à CARAS, comentou se permanece até o fim da novela ou somente participa da primeira fase.

"A Jacutinga é uma das personagens em que a atriz permanece a mesma, eu a interpreto na primeira e na segunda fase. Ela aparece mais nova no início e mais madura na segunda fase. Isso dá um entendimento para o público de que ela acompanha a trajetória do José Inocêncio desde o início, quando ele era um jovem tentando um lugar no meio daqueles coronéis. De fato, ele consegue, se transforma em um homem de verdade com princípios. Ela entrega Maria Santa nas mãos desse homem porque ela confia nele e ele também confia muito nela. Essa é uma relação que começa de forma natural porque ele frequenta aquela cidade, mas depois se transforma em uma relação de amizade, um laço familiar", explicou.

Em relação à personagem, Juliana Paes já tinha comentado que não tem pretensões de "copiar" Fernanda Montenegro no remake.

"A Jacutinga foi da Fernanda. O papel já foi feito com perfeição e não pode ser copiado. Tem que ser refeito. É uma outra mulher, em outro tempo", disparou.