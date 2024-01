Além de cantar funk, MC Pipokinha também faz sucesso nas plataformas de conteúdo adulto. Para engajar ainda mais seu perfil nesses sites eróticos, a artista polêmica tem investido em parcerias com outras musas famosas como Andressa Urach e Elisa Sanches, uma famosa atriz pornô.

Nas redes sociais, Pipokinha chegou a divulgar alguns registros dos bastidores. Em um dos vídeos, a funkeira aparece ao lado de Elisa, anunciando uma promoção na venda de conteúdos. Ela também postou uma foto na cama com a atriz pornô: "Vem bb", convidou.

MC Pipokinha e Elisa Sanches (Foto: Reprodução/X)

Depois, Pipokinha compartilhou registros para divulgar os vídeos que gravou com Andressa Urach. A funkeira Thammy Caroline também participou das gravações.

"Depois do melzinho todas ficamos malucas", disse Pipokinha na legenda do post. No Instagram, Urach comentou sobre a parceria: "Sou fã da Pipokinha! Adivinha o que aprontamos?", escreveu ela.

MC Pipokinha, Andressa Urach e Thammy Caroline (Foto: Reprodução/X) A post shared by Andressa Urach (@andressaurachoficial) O post MC Pipokinha grava vídeos íntimos com Andressa Urach e atriz pornô famosa: "Ficamos malucas" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.