Jade Picon revela susto após box do banheiro explodir: "Rindo de nervoso"

Reprodução/Instagram

Jade Picon usou suas redes sociais nesta quinta-feira(18), para contar aos fãs sobre uma situação inusitada e assustadora que enfrentou com uma amiga. A influenciadora contou que o box do banheiro simplesmente explodiu.

Nos stories do Instagram, Jade contou que ficou bastante assustada, depois que a amiga entrou para tomar banho e ligou para ela contando que o box havia explodido do nada.

"A hora que eu atendo, ela está parada e fala ‘Jade, vem pra cá agora’. Eu já comecei a ter uma crise de riso de nervoso, saí correndo. Hoje que eu chego, o box explodiu em cima dela", disse ela.

E continuou: "Eu cheguei lá, com ela estática, box explodido e eu estava morrendo de rir, ela começou a rir também, as duas rindo de nervos. Eu peguei a toalha, coloquei no chão para ela pisa, fui ajudando a tirar os cacos. Mas ufa! Não teve nenhum corte grave, nada demais, só que susto né", contou.