Vanessa Lopes é flagrada em aeroporto após desistir do BBB 24

Vanessa Lopes se tornou o principal assunto das redes sociais nesta sexta-feira(19), após desistir do BBB 24. A influenciadora pegou os brothers de surpresa durante a tarde ao apertar o botão da desistência que fica na sala.

Logo depois de deixar o reality da TV Globo, Vanessa Lopes foi flagrada por alguns fãs no aeroporto no Rio de Janeiro, rumo a São Paulo, onde mora.

Na foto divulgada nas redes sociais, Vanessa Lopes aparece acenando para os fãs em uma sala reservada do aeroporto, onde aguardava o voo para a capital paulista.

Vanessa Lopes vinha dando vários indícios nas últimas semana, de que estava com problemas psicológicos dento do reality. A influenciadora protagonizou uma treta com MC Bin Laden na quarta-feira(17).

Reprodução/Instagram

