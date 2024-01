Show de Manu Bahtidão é interrompido por confusão envolvendo homem armado

O show de Manu Bahtidão no Maranhão foi interrompido por uma confusão generalizada, envolvendo um homem armado, lamentavelmente mais um episódio problemático em sua trajetória recente. No vídeo do incidente, a cantora pede à banda para segurar a situação, enquanto algumas pessoas alertam sobre a presença de um homem armado.

Manu, visivelmente preocupada, clama pela intervenção da polícia e instiga o público a evitar conflitos. Tentando acalmar os ânimos, ela ressalta a importância de evitar violência, apelando à empatia ao sugerir que a pessoa envolvida poderia ser um familiar de alguém da plateia.

Este incidente ocorre apenas algumas semanas após um homem ter sido esfaqueado durante um show de Manu Bahtidão em Parelhas (RN), resultando em sua morte. Naquela ocasião, a cantora interrompeu o espetáculo ao perceber a gravidade da situação.

A repetição de incidentes problemáticos em seus shows levanta questões sobre a segurança nos eventos da artista e destaca a necessidade de medidas preventivas para assegurar a integridade do público e dos artistas.