BBB 24: Rodriguinho diz que não quer mais ficar no reality: "Eu quero sair"

Rodriguinho vem apresentando uma certa insatisfação em estar no BBB 24, desde os primeiros dias no programa. O cantor revelou na tarde desta segunda-feira (22), que não tem mais vontade de continuar dentro do reality show.

Em conversa com Vinicius e Pitel, o artista falou: "Eu quero sair. Quero ver minha esposa, curtir minha vida. Só que não quero desistir".

Ele disse algumas vezes que não gosta de algumas dinâmicas dentro da casa mais vigiada, como o castigo do "Monstro", e disse que se for escolhido para fazer a tarefa, vai desistir do programa.

Outra atitude que vem gerando debate nas redes sociais, é de Rodriguinho nas festas. Quando na maioria das vezes, ele se recusa a prestigiar os shows dos artistas que se apresentam na atração global.

