Felipe Simas, de ‘Fuzuê’ é internado e descobre problemas nos olhos

Felipe Simas, um dos protagonistas de ‘Fuzuê’, novela das 19 horas da TV Globo, está enfrentando uma situação complicada de saúde. O ator precisou ser internado, após passar mal e sentir bastante dificuldade para enxergar.

O ator, que vive o personagem Heitor Montebello, foi diagnosticado com neurite óptica, uma perda momentânea da visão, e acabou sendo submetido a uma bateria de exames.

Através das redes sociais, Felipe Simas publicou uma foto onde aparece deitado em um leito e falou sobre o diagnóstico do seu problema de saúde.

"Ontem recebi uma notícia muito boa de trabalho. Amanhã faço 31 anos. E hoje eu tô aqui. As incertezas da vida me levam para mais perto de Deus. As palavras do caminho como: ‘Seja forte e corajoso…em tudo dai graças…estejam firmes na fé’, iluminam os meus passos e aliviam os meus pensamentos", disse ele.

Reprodução/Instagram