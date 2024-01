No ambiente descontraído do Quarto Fada no BBB 24, MC Bin Laden surpreendeu ao fazer um pedido peculiar para Giovanna. O cantor expressou seu desejo de compartilhar a cama e dormir abraçadinho com a nutricionista, criando um momento de descontração entre os participantes.

O inusitado pedido foi acompanhado de uma troca de diálogo entre MC Bin Laden, Giovanna e Luigi, que estavam no quarto naquele momento.

Ao questionar Giovanna sobre a possibilidade de dormirem abraçados, MC Bin Laden recebeu uma resposta cautelosa da nutricionista, que afirmou que dormir juntos não significava necessariamente algo a mais. A interação continuou com Luigi sugerindo a ideia como uma forma de "ganhar um calorzinho", adicionando um toque de humor à situação.

Enquanto o cantor persistia na proposta de dormirem abraçados, o ambiente descontraído e amigável do Quarto Fada tornou-se palco para uma cena leve e descontraída no contexto do programa.

O post BBB 24: MC Bin Laden faz pedido para Giovanna: ‘Não pode dormir abraçadinho?’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.