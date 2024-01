Natural de Jacobina, Bahia, o trapper Teto realiza um sonho de infância neste fim de semana. O artista de apenas 22 anos sobe aos palcos do Festival de Verão de Salvador pela primeira vez neste domingo (28/1), na edição que celebra os 25 anos de um dos maiores eventos de música do país. Acompanhado por uma banda formada apenas por músicos baianos, o cantor prepara para a ocasião um show especial, com novos arranjos, inclusão de instrumentos percussivos e até mesmo a presença de um convidado especial: Matuê.

A estreia de Teto nos palcos do Festival de Verão também marca a primeira ida do cantor ao evento. “Na minha infância e adolescência, eu nunca tive a oportunidade de ir até Salvador para assistir presencialmente o festival, mas sempre vi pela televisão as pessoas que eu admiro se apresentar. Hoje estou do outro lado, em cima do palco, junto com eles, representando meu segmento. Para mim, é um marco na minha carreira”, declara o cantor.

Para o artista, a apresentação de domingo é uma forma de estreitar laços com o público do estado em que nasceu. “A Bahia move uma geração, ela move o mundo. Eu diria que os artistas baianos conseguem se consolidar e se manter através da própria Bahia, e eu sempre quis conseguir conquistar esse público. O Festival de Verão é uma grande porta para esse contato maior com o público da Bahia”, avalia. “Eu estou me revirando para achar maneiras de enriquecer cada vez mais o meu show, para entregar algo à altura desses artistas que eu super admiro desde novo”, complementa.

Na apresentação, Teto será acompanhado por uma banda de instrumentos percussivos, algo pouco habitual no trap, e contará com novos arranjos musicais para seus principais sucessos. “Enriquecer uma banda com instrumento percussivo, com bateria, guitarra, contrabaixo, está sendo um desafio em cima da minha sonoridade, da minha vertente, porque o pessoal não costuma vincular muito o trap ao som de banda”, revela. “Eu diria que tudo nesse festival é um desafio pra mim e, mais do que nunca, eu vou dar a minha cara a tapa e vou levar o meu nome e o que eu acredito para fazer a diferença”, adianta o baiano.

Participação especial

Além dos músicos conterrâneos, quem se junta ao artista nos palcos do Festival de Verão é Matuê, um dos principais nomes do trap atual e responsável por alavancar a carreira de Teto. “Poder estar nesse palco e convidar o Matuê, que é um irmão meu e um cara que me colocou na cena, em um show tão importante pra mim, é uma realização”, afirma o cantor. “Como artista baiano, sinto a honra de levar o Matuê para o palco nesse dia comigo. Eu já toquei em Salvador outras vezes como convidado dele, então essa oportunidade é muito especial mesmo”, destaca.

A dupla, parte do selo fonográfico 30PRAUM, já é acostumada a dividir os palcos em shows conjuntos, mas Teto garante um show inédito no domingo. “Dessa vez, a gente quer fazer uma coisa mesmo diferente. Eu não quero contar exatamente o que vai ser, mas basicamente é uma interação no show um pouco diferente do que já acontece”, adianta.