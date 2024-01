Bloco carioca prepara carnaval acessível

Dinossauros Nacionais é um bloco temático que toca os maiores clássicos do Rock Nacional em ritmo de Carnaval, o que chamam de RocKarnaval - (crédito: Diculgação) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Inclusão, esse é um dos temas do bloco Dinossauros Nacionais no Carnaval do ano que vem. O tema será contemplado em ações práticas e está presente na identidade visual, arte que mostra diversas pessoas com alguma necessidade diferenciada atravessando uma faixa de pedestres com o Dinossauro, que dá nome ao bloco, como na clássica capa do álbum dos Beatles. Também será feita uma grande homenagem ao grupo Os Paralamas do Sucesso, com uma parte do repertório exclusivamente dedicada ao trio carioca.

“Estamos oficialmente no Carnaval de rua do Rio há 10 anos e queremos melhorar ainda mais a nossa festa, criando condições para que todas as pessoas possam curtir o nosso desfile em sua plenitude. Nosso maior desejo é transformar em ato o tema do nosso carnaval. Inspirados nos versos dos nossos homenageados, Os Paralamas do Sucesso, Cuide bem do seu amor, seja quem for, estamos preparando a festa mais inclusiva para quem amamos, nossos foliões. Queremos ajudar a ampliar o debate e também deixar a nossa contribuição para que o carnaval seja cada vez mais uma festa de todos e para todos”, explica Isabela Dantas, diretora e ritmista do bloco.

Para garantir a acessibilidade, a apresentação dos Dinos, na segunda-feira de carnaval, no Largo de São Francisco, no Centro do Rio, terá rampas em espaços que garantam o acesso e a participação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, abafadores de ruído para pessoas com sensibilidade auditiva e intérpretes de LIBRAS também participarão da festa. Os Dinossauros Nacionais não estão sozinhos nessa empreitada e contarão com o apoio do Instituto Percepções, organização que compartilha a experiência e o interesse no desenvolvimento de ações efetivas de responsabilidade social com foco na promoção da diversidade e inclusão de pessoas com deficiência.

“Estamos felizes com essa parceria que se inicia e de poder contribuir para realizar ações práticas que garantam a acessibilidade não só física, mas comunicacional e atitudinal para que os foliões com deficiência possam aproveitar e curtir toda a experiência RocKarnaval do Dinos”, afirma Marco Vitale, presidente e fundador do Instituto Percepções.

Homenagem aos Paralamas

Desde 2018, o bloco elege um grande artista ou banda do Rock Nacional para um tributo especial. Personalidades não só relevantes artisticamente, mas também sensíveis a questões sociais importantes do país. Em 2024 ‘Os Paralamas do Sucesso’ serão os grandes homenageados. A banda é destaque na identidade visual e o mote do carnaval é inspirado em letra da banda: “Cuide bem do seu amor, seja quem for”. Alguns clássicos do rock nacional escritos, tocados e imortalizados por Herbert, Bi e Barone vão ganhar uma roupagem nova com muito samba, funk, maracatu, xote e outros ritmos.

“Temos uma bateria com mais de 40 ritmistas, além de nossa banda com 6 músicos. Durante todo ano preparamos o repertório com muito critério, criatividade e arranjos exclusivos para potencializar a já enorme força do Rock com a riqueza dos ritmos regionais de todo Brasil e que formam a festa única que é o RocKarnaval dos Dinos”, ressalta Isabela.

Sobre o Bloco

Dinossauros Nacionais é um bloco temático que toca os maiores clássicos do Rock Nacional em ritmo de Carnaval, o que chamam de RocKarnaval. Desde 2013, está no calendário oficial do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro fazendo a alegria de milhares de pessoas. Foliões de todas as idades fazem a festa com aquelas músicas que sabem de cor, trilhas das suas melhores lembranças!

Sucessos nas rádios até os dias de hoje com arranjos totalmente originais compõem o repertório de mais de três horas do bloco, que inclui Barão Vermelho, Blitz, Kid Abelha, Titãs, Rita Lee, Legião Urbana e muitos outros. A força do rock se une a potência do

carnaval e, é com esta mistura dos clássicos aos mais variados ritmos regionais como maracatu, ijexá, funk, samba, marchinha, ciranda e outros.

Sobre o Instituto Percepções

O Instituto Percepções de Responsabilidade Social é uma OSC - Organização da Sociedade Civil - de direito privado sem fins lucrativos e que foi criado em 03 de junho de 2006 por um grupo de pessoas que compartilham a experiência e o interesse no desenvolvimento de ações efetivas de responsabilidade social com foco na promoção da diversidade e inclusão de pessoas com deficiência.

Desde então, o que era um sonho tornou-se uma instituição capaz de planejar, operacionalizar e aferir o impacto social das ações que realiza dentro de uma metodologia clara e eficaz, com total transparência em suas atividades.

Contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade com amor, paz e igualdade representa a essência do Instituto Percepções de Responsabilidade Social.