BBB 24: Yasmin conta que ex a traiu com colega dentro do carro e web especula

A modelo Yasmin Brunet compartilhou com os companheiros do Big Brother Brasil, neste domingo (28/1), que foi traída no primeiro relacionamento, ainda na adolescência. Em conversa na cozinha, ela contou sobre ter sido traída dentro de um carro no estacionamento do trabalho dela.

"Teve uma vez que estava com um cara e eu era muito nova nessa época, muito mesmo. Ele me deixava no São Paulo Fashion Week e transava com uma mulher no carro no estacionamento. Depois me buscava nesse mesmo carro e me levava", diz Yasmin.

A modelo afirmou que o ex a traiu com uma colega de trabalho. "Essa mulher trabalhava com a gente, inclusive, na mesma agência", disse. Os brothers ficaram chocados com a história e perguntaram como a modelo descobriu. "Todo mundo sabia menos eu. A corna é a última a saber", disse.

Giovanna perguntou qual era a idade da modelo na época da traição. "Tipo, 15 e 14, mas foi o meu primeiro amor da vida. Nunca tive sorte. Comecei mal e mal para sempre", contou. Confira o trecho:

a história de corna da yasmin brunet: o cara deixava ela no spfw, ia transar com uma mulher no carro dele e depois buscava ela. trabalhava na mesma agência.pic.twitter.com/6q8LlZrlUY — deb (@realitysdeb) January 28, 2024

Web aponta que ator famoso pode ter sido o traidor

Logo após a fala diversas especulações rolaram nas redes sociais. Uma delas é que o ex citado seja o ator Kayky Brito, tendo em vista que foi com ele o primeiro namoro público da modelo, quando ela tinha 15 anos e ele 14. No entanto, a teoria é enfraquecida pela modelo ter dito que o ex a levava para casa de carro — já que Kayky Brito era menor de idade na época.

Meses após o namoro com Kayky Brito, Yasmin começou a sair com o também ator Sérgio Hondjakoff, que interpretava o "Cabeção" de 'Malhação', e na época tinha 19 anos. Esses foram os únicos relacionamentos públicos da modelo na época.