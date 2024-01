Grazi Massafera manda recado após suposto affair com Humberto Carrão

Na manhã desta segunda-feira, dia 29 de janeiro, o jornal Extra divulgou uma notícia mencionando o suposto affair entre Grazi Massafera e Humberto Carrão. Pouco tempo depois, a atriz compartilhou uma frase em suas redes sociais, que para muitos, foi entendida como uma possível indireta sobre o assunto.

"Se organizar direitinho dá para cada um cuidar da sua vida e ainda sobre tempo para hidratar o cabelo", diz a frase compartilhada por Grazi nos Stories do Instagram.

Grazi Massafera (Foto: Reprodução/Instagram)

Suposto romance entre Grazi Massafera e Humberto Carrão

De acordo com a matéria publicada pelo jornal, os famosos estariam vivendo um "romance discreto e acompanhado por poucos", desde o fim de 2023. O suposto affair teria começado com flertes nas redes sociais, incluindo likes e comentários em publicações. Já os encontros, estariam acontecendo com muita discrição. Além disso, o combinado entre os artistas é manter uma relação sem compromisso.

Atualmente, Grazi Massafera grava "Dona Beija", novela da HBO Max, da qual ela será protagonista. Já Humberto Carrão, está no ar na primeira fase de "Renascer", onde interpreta José Inocêncio.