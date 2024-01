BBB 24: Antes e depois de Isabelle choca internautas

Um vídeo publicado por uma página de fãs de Isabelle Nogueira, participante do BBB 24, surpreendeu internautas devido a mudança na aparência. Os telespectadores do reality ficaram impressionados com a mudança da cunha nas imagens, gravadas para a inscrição da jovem no programa há 10 anos atrás.

"Em 2014, exatamente 10 anos atrás, antes mesmo de se tornar um item oficial do Boi Garantido, Isabelle gravava seu primeiro vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil", explicou a legenda.

No vídeo, Isabelle aparece com uma maquiagem carregada, falando sobre seus sonhos e história de vida. “Eu pretendo ser diretora de escola e o meu sonho mais alto é ser secretária de educação para mudar a história da educação na Amazônia”, compartilha a jovem.

“Meu sonhos são completamente fora dos meus pensamentos”, diz ela em um trecho onde também falou sobre ser fã da cantora Katy Perry.

A mudança na aparência de Isabelle dividiu opiniões e alguns internautas apontaram que só a reconheceram pela voz. "A única coisa que faz lembrar é a voz", disse um.

“Rapaz, se for realmente a Isabelle, ela precisa tirar essa harmonização que fez e voltar a ser essa princesa que era. Não que ela esteja feia , mas era muito mais bonita antes”, afirmou outro. “Muuuuuuito diferente. Sei que dez anos é muita coisa mas caraca! Ousaria dizer que não é ela”, escreveu uma terceira internauta.

Também tiveram os internautas que gostaram da aparência da participante no vídeo. "Que linda!! 10 anos atrás, esse vídeo foi pra um ensaio com uma caracterização específica e ela aproveitou pra fazer o vídeo de inscrição! Parabéns pela perseverança e por acreditar no seu sonho!", comemorou um fã.