Com prêmio da dinâmica, Davi já faturou mais que o prêmio atual do BBB 24

O prêmio recebido por Davi na dinâmica desta segunda-feira(29), no BBB 24, pode ter dado ao brother um valor milionário, superior ao valor do prêmio atual do reality, que tem aumentado semana após semana.

Ao participar da dinâmica, o brother faturou uma bolsa de estudos completa para um curso de medicina na Universidade Estácio de Sá.

O Observatório dos Famosos foi atrás dos valores do curso e descobriu que Davi vai faturar cerca de R$ 720 mil reais, o equivalente a uma mensalidade de R$ 10 mil. Atualmente, o prêmio do Big Brother Brasil está na casa dos 350 mil reais.

Ao escolher a faculdade de medicina, Davi poderá cursar em um dos campus da universidade, em Juazeiro/CE, Rio de Janeiro/RJ e Ribeirão Preto/SP.

Reprodução/Gshow

