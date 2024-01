Conheça três receitas de shakes veganos ricos em proteínas

Shake de maçã com canela (Imagem: nblx | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - Culinaria -> Diversão e Arte) EdiCase EdiCase

No mundo agitado de hoje, encontrar opções de lanches rápidos, nutritivos e saborosos não precisa ser um desafio, especialmente para aqueles que seguem uma dieta vegana. Pensando nisso, os shakes veganos ricos em proteínas são uma solução perfeita. Eles são fáceis de preparar, deliciosos e, o mais importante, repletos de nutrientes essenciais. Seja para um impulso de energia pela manhã, uma recarga após o treino ou um lanche da tarde, esses 3 shakes são a combinação ideal de conveniência e saúde. Confira!

Shake de maçã com canela

Ingredientes

2 maçãs vermelhas sem sementes e cortadas em pedaços

200 ml de leite de aveia

2 colheres de sopa de proteína vegetal em pó

1 colher de sopa de linhaça moída

2 colheres de chá de canela em pó

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque as maçãs, o leite de aveia, a proteína, a linhaça e a canela no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Shake de cacau e amêndoas (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Shake de cacau e amêndoas

Ingredientes

2 xícaras de chá de amêndoas hidratadas

1 colher de sopa de cacau em pó

1 banana

1/4 de xícara de chá de aveia em flocos

200 ml de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as amêndoas hidratadas, a água, o cacau em pó, a banana e a aveia em flocos. Bata até ficar homogêneo e cremoso. Adicione gelo e bata rapidamente para triturar. Sirva em seguida.

Shake de mirtilo e castanha-do-pará

Ingredientes

250 g de mirtilo congelado

1 colher de sopa de sementes de chia

6 castanhas-do-pará

250 ml de leite de soja

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque os mirtilos, as sementes de chia e o leite de soja no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione as castanhas-do-pará e o gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.