Ex-BBB da sorte, Paulinha Leitte se casa com norte-americano

A ex-BBB Paulinha Leitte encantou os seguidores ao compartilhar o vídeo da emocionante abertura de dança de seu casamento com o norte-americano Dakota Ballard, realizado em Boa Vista, Roraima, na última quarta-feira (24). O evento, repleto de músicas brasileiras e estadunidenses, contou com coreografias ensaiadas durante meses, envolvendo tanto a noiva quanto o noivo.

Paulinha expressou sua gratidão às dindas (madrinhas) que a apoiaram nos meses de ensaios, destacando a dedicação que resultou em uma dança especial e memorável. A ex-BBB revelou a surpresa de alguns que duvidavam de sua persistência na ideia e celebrou o sucesso da performance.

A noite também contou com uma dança ao lado do agora marido, que surpreendeu a todos com seus passos, resultado de três aulas elaboradas pela noiva.

O casal, que se conheceu através de um aplicativo de relacionamento durante o período em que Paulinha estudava no exterior, teve uma jornada romântica marcada por dois pedidos de casamento, um durante uma viagem ao México e outro no Brasil. O registro do momento especial compartilhado pela ex-BBB ilustra a celebração do amor e a fusão de culturas presentes na união de Paulinha e Dakota.

