Bárbara Evans faz alerta na web após ser diagnosticada com melanoma

Bárbara Evans, influencer, nos stories na última terça-feira (30), alertou os seguidores da importância do protetor solar. A loira já foi diagnosticada com melanoma e contou como descobriu.

"Tive que tirar uma pinta e descobri que ela um melanoma. Até surgiu uma outra pinta em cima da cicatriz. Venho aqui pra alertar a importância do protetor solar, de ir ao médico regularmente", começou ela.

"Venho de 6 em 6 meses, e o computador compara pra ver se a pinta cresceu ou mudou de cor. É importante todos nós fazermos. Eu faço sempre e alerto sempre, principalmente os branquinhos. Como eu tive melanoma e tive que tirar várias pintas, eu venho muito mais vezes", concluiu.

Segundo matéria na revista Veja, o câncer de pele, atualmente, corresponde a 30% de todos os tumores malignos em que estão registrados no Brasil. No texto, cita o melanoma com 3% dos casos registrados, contudo, é bastante agressivo, como comentou Bárbara Evans.

