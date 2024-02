5 receitas de crepe fáceis de fazer

Crepe de chocolate com morango (Imagem: henrique ferrera | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - Culinaria -> Diversão e Arte) EdiCase EdiCase

O dia 2 de fevereiro é celebrado como o ‘Dia do Crepe’, uma homenagem a essa deliciosa e versátil receita que conquistou paladares ao redor do mundo. Originários da culinária francesa, eles tornaram-se uma opção adorada por sua simplicidade e sabor refinado.

Essa iguaria, conhecida pela textura leve e flexibilidade de recheios, tornou-se uma tradição culinária em muitos lares. A magia do crepe reside na simplicidade de preparo, permitindo que até mesmo os cozinheiros menos experientes se aventurem na cozinha.

A seguir, confira 5 opções de crepes fáceis e saborosos para você fazer em casa!

Crepe de chocolate com morango

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ovo

200 ml de leite

200 g de chocolate ao leite picado

2 xícaras de chá de morango fatiado

fatiado Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a farinha de trigo, o ovo e o leite até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino. Doure a massa dos dois lados. Coloque os morangos fatiados e o chocolate sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

Crepe de queijo e presunto

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de chá de leite

100 g de queijo muçarela ralado

100 g de presunto fatiado

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino. Doure a massa dos dois lados. Acrescente o queijo e o presunto sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

Crepe de queijo com espinafre (Imagem: NoirChocolate | Shutterstock)

Crepe de queijo com espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1 xícara de queijo feta picado

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o espinafre até murchar. Tempere com sal e reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite e o sal até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer, adicione um pouco de massa e espalhe para formar uma camada fina. Cozinhe até a massa ficar firme, vire e cozinhe do outro lado. Adicione o queijo feta e folhas de espinafre sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

Crepe de frango com cogumelo

Ingredientes

200 ml de leite

2 colheres de sopa de manteiga derretida

2 ovos

3/4 de xícara chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de páprica picante

1 cebola picada

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

200 g de cogumelo Paris fatiado

Paris fatiado Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o frango e o cogumelo e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Reserve. Em um liquidificador, bata o leite, a manteiga, os ovos, o sal e a farinha de trigo até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino. Doure a massa dos dois lados. Coloque o recheio sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

Crepe de banana com canela

Ingredientes

3 bananas-da-terra maduras amassadas

maduras amassadas 1 banana-nanica fatiada

1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de óleo

1 ovo

2 colheres de sopa de mel

4 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de canela

1 colher de chá de fermento em pó

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as bananas-da-terra amassadas, o leite, o óleo, a canela, a farinha de trigo, o ovo e o açúcar até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino. Doure a massa dos dois lados. Depois, coloque as fatias de banana-nanica no meio do crepe, regue com mel e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.