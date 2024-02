O motorista de aplicativo Davi Brito precisou de atendimento médico dentro da casa do BBB 24 após se sentir mal neste sábado (10/2). O brother foi atendido no confessionário no período da tarde. Outros participantes suspeitam que ele esteja com dengue.



MANO DAVI TÁ MT MAL! A cunhã foi oferecer comida pra ele , ele não quer disse que tá sem fome e falo “EU NÃO TO MORRENDO NÃO” tá dando agonia ver ele assim ?????????????? #BBB24 pic.twitter.com/Siv4nt0qkz — Dra BBB .. Barbara (@FaleHeey) February 10, 2024

Davi teve diarreia e depois do atendimento ficou deitado ao lado de Isabelle Nogueira. A sister ofereceu comida ao baiano e aconselhou que ele tomasse água de coco. "Se tu estiver com fome, me fala que eu posso fazer um ovo cozido com arroz. Zero fritura. Você não pode nem sonhar com fritura", disse a manauara.

O baiano contou que a médica recomendou a ingestão de muita água e garantiu que não sentia febre.

Fernanda comentou com Pitel e Yasmin que suspeita de um quadro de dengue no brother. "Com certeza é dengue. Dengue deixa a pessoa assim, fraca".