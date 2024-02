Deolane Bezerra, uma das celebridades mais comentadas das redes sociais, causou no Carnaval e gastou uma verdadeira bagatela nos dias da folia. A influenciadora surpreendeu ao revelar o valor que foi gasto por ela na festa.

A ex-fazenda fez questão de contar que investiu cerca de R$ 1 milhão de reais na festa, contando com os gastos da sua fantasia.

"Entre tudo no carnaval, investi R$ 1 milhão. A Salvador fui a trabalho, mas entre fantasia, joias, calçados, passagem aérea dá nisso", contou ela em entrevista à Revista Quem.

Ainda segundo Deolane, mesmo com o alto custo do seu carnaval, ela também teve alguns investimentos. "Mais do que o dobro, não saio de casa de graça", disparou ela durante a entrevista para a reportagem.

Reprodução/Instagram

O post Deolane Bezerra revela que gastou R$ 1 milhão de reais no carnaval foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.