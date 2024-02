Mulheres de Areia: Saiba quem está por trás da fantasia de espantalho que provoca a morte de Virgílio

Virgílio, o memorável personagem interpretado por Raul Cortez em "Mulheres de Areia", terá um desfecho digno de um filme de terror na reta final da novela, atualmente em reprise na TV Globo. Sua jornada na trama é permeada por uma personalidade obsessiva e controladora, que o posiciona como um dos vilões da história.

Além de sua determinação em alcançar o cargo de prefeito de Pontal d’Areia, Virgílio também assedia Tônia, papel de Andréa Beltrão, transformando-a em alvo de seus desejos. Entretanto, todas essas atitudes maléficas terão consequências severas para o personagem no desenrolar da trama.

Na reta final de "Mulheres de Areia", Virgílio enfrentará as consequências de suas próprias ações. Após utilizar um espantalho para difamar o prefeito Breno, interpretado por Daniel Dantas, o marido de Clarita (Susana Vieira) acabará sendo vítima de sua própria artimanha.

Em uma cena marcante que irá ao ar na última semana da novela, Virgílio será abordado por alguém vestido com as vestes do espantalho. Sem identificar quem está por trás da fantasia, o chantagista será tomado pelo pânico e sofrerá um ataque cardíaco, vindo a falecer ali mesmo.

Quem está por trás da fantasia de espantalho?

A responsável por estar disfarçada como o espantalho é Tônia (Andréa Beltrão). Ela faz isso como forma de vingança pelo assédio que sofreu do vilão, além de lidar com a triste morte de seu irmão mais novo, Regininho (Fabrício Bittar). A criança faleceu durante a trama devido à contaminação das águas da praia, e ela atribuía a culpa a Virgílio por esse acontecimento.

