Renascer: 3 grandes mistérios que serão revelados nos próximos capítulos

Assim como na versão original, o remake de Renascer é cercado por muitos mistérios. A trama conta com personagens intrigantes e histórias envolventes que sempre deixam o público bastante curioso.

Felizmente, os telespectadores não precisarão esperar até o final da novela para descobrir esses segredos. Nos próximos capítulos, por exemplo, pelo menos 3 grandes mistérios serão revelados ao público.

Abaixo, o Observatório dos Famosos antecipou as respostas para três perguntas que vem deixando os fãs da novela Renascer completamente curiosos. Confira!

1. Qual é o segredo de José Augusto em Renascer?

Com quase um mês no ar, Renascer já mostrou ao público, quem são três dos quatro filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira), incluindo suas profissões e histórias. Um deles, no entanto, ainda não deu as caras na trama: José Augusto (Renan Monteiro).

O rapaz, que é o filho mais velho do fazendeiro, ainda não apareceu em Renascer, pois guarda um grande segredo. Ele, que é formado em medicina, perdeu a licença para trabalhar, após um suposto erro médico pelo qual está sendo investigado. José Augusto, no entanto, tem vergonha de contar a verdade para o pai e teme como ele reagirá ao descobrir. Além disso, o primogênito de José Inocêncio esconde o fato de ter se separado da esposa.

Felizmente, esse mistério será revelado em breve. A primeira aparição de José Augusto na novela está prevista para ir ao ar na próxima terça-feira, dia 20 de fevereiro.

2. Quem matou coronel Belarmino?

Um mistério que permanece desde a primeira fase de Renascer, é sobre quem matou Belarmino (Antonio Calloni). Sabe-se apenas que o coronel foi assassinado com alguns tiros. A morte aconteceu logo após que ele matou seu rival, Firmino (Enrique Diaz).

A revelação sobre quem matou Belarmino, no entanto, só deve acontecer na metade da trama, conforme aconteceu na versão original da novela, exibida em 1993. Na obra de Benedito Ruy Barbosa, foi revelado que José Inocêncio (Antônio Fagundes) matou o inimigo. Depois de negar inúmeras vezes, ele confessou o crime durante conversa com padre Lívio (Jackson Costa).

Se o remake seguir pelo mesmo caminho, em breve José Inocêncio (Marcos Palmeira) contará a verdade para Pastor Lívio (Breno da Matta).

Antonio Calloni como Belarmino em Renascer (Foto: Reprodução/TV Globo) 3. O que aconteceu com Marianinha, irmã de Maria Santa? O que aconteceu com Marianinha, a irmã de Maria Santa, é um dos grandes mistérios da novela. Por enquanto, o público sabe apenas que a moça engravidou do próprio pai, Venâncio (Fabio Lago), e que ele a mandou embora de casa quando soube da gravidez. Depois, ela sumiu no mundo. Quem revelará o desfecho de Marianinha em Renascer, no entanto, será Rachid (Almir Sater). O personagem, que na primeira fase foi interpretado por Gabriel Sater, e que costurou o corpo de José Inocêncio, retornará a Ilhéus trazendo uma carta escrita pela irmã de Maria Santa. Na ocasião, o libanês contará que encontrou a moça grávida e sem rumo na mata. Ele a acolheu e a convidou para ir embora da região, assumindo seu filho. Os dois se casaram e tiveram ainda mais cinco filhos. Rachid, entretanto, dirá que não se deu bem com o primogênito da esposa e que nunca soube quem era o pai do menino (algo que descobrirá apenas quando abrirem a carta de Marianinha). Em seu relato, também revelará que a irmã de Maria Santa não está mais viva.