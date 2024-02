SBT rompe parceria com serviço de streaming após fracasso com novelas infantis

O SBT deu início aos trabalhos de sua próxima novela inédita, a substituta de A Infância de Romeu e Julieta, que possui previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano, e decidiu encerrar a parceria com o Prime Video.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, o canal de Silvio Santos cravou a decisão de produzir sozinha a nova obra infanto-juvenil, e optou por dar um fim no acordo para licenciamento e coprodução de novelas que havia feito com o serviço de streaming.

Inicialmente, o negócio entre o SBT e Prime Video havia sido apontado para uma longa duração, mas não se sustentou, diante do fracasso em audiência de suas obras mais recentes – como foi o caso de Poliana Moça (2022), e A Infância de Romeu e Julieta, atualmente em cartaz, e detentora de uma das menores médias obtidas por uma novela inédita da emissora.

A princípio, inclusive, a nova novela do SBT recebeu o título provisório de Anna e Os Pequenos Gigantes, e teve a fase de testes para a formação do seu elenco iniciadas. A expectativa são de que as gravações tenham início nos próximos meses.

