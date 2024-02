Globo avalia produzir temporada inédita de ‘Malhação’ dois anos após extinção

De olho nas mudanças, e no aumento da participação do público jovem em seus índices no Ibope, a Globo pode retomar a produção de Malhação, dois anos após ter extinguido oficialmente o formato de sua grade de programação, que foi produzida entre 1995 e 2020.

Segundo informações do portal Notícias da TV, a emissora carioca pretende adotar um novo formato ao público teen, e uma sinopse inédita, intitulada Eu Quero É Ser Feliz, é cotada para virar série no Globoplay.

A obra, que possui autoria dos irmãos Eduardo e Marcos de Carvalho, havia sido engavetada com o fim da Malhação, depois de 26 anos no ar, e foi concluída com a reprise da temporada Sonhos (2014-2015), em 2022. O alto escalão da Globo teria solicitado uma "nova" avaliação da sinopse da história.

Inicialmente prevista para ir ao ar como a 28ª temporada de Malhação antes de sua extinção, a história de Eu Quero É Ser Feliz se passa em uma escola avaliada como uma das piores do Brasil, e que passa por mudanças após os próprios alunos assumirem o poder dentro da instituição.

