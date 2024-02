Rihanna faz 36: veja quais são os 10 maiores hits da carreira da cantora

Reprodução/YouTube Rihanna (Foto: Reprodução/YouTube)

Nesta terça-feira (20), Robyn Rihanna Fenty, mundialmente conhecida como Rihanna, está completando 36 anos de vida. A artista, natural de Barbados, é considerada uma das maiores cantoras da indústria da música até hoje.

Em atividade desde 2003, a esposa do rapper A$AP Rocky coleciona uma série de grandes sucessos que são consumidos por bilhares de pessoas, consolidando-a como a artista mais vendida digitalmente da história – fato este confirmado no livro dos recordes, o Guinness.

Apesar do grande prestígio e poder na indústria fonográfica, a legião de fãs de Rihanna lidam com a escassez de projetos inéditos da artista, que desde 2016, quando disponibilizou o disco Anti, não lança um novo disco. Mesmo com o hiatus que perdura há oito anos, ainda assim, a diva do pop continua sendo uma das artistas mais ouvidas das plataformas de streaming.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com os 10 maiores hits da carreira de Rihanna, com base nos streams e popularidade das respectivas canções no Spotify. Confira abaixo:

‘We Found Love’

A música foi lançada por Rihanna em 2011, como carro-chefe do seu sexto álbum de estúdio Talk That Talk. O hit possui participação do DJ Calvin Harris, que também foi responsável pela produção e composição. Atualmente, o feat acumula mais de 1,4 bilhões de streams apenas no Spotify, além de 1,1 bilhão de visualizações no YouTube.

‘Umbrella’

Uma das músicas mais marcantes da carreira de Rihanna, ‘Umbrella’ é uma parceria entre a barbadense com o rapper JAY-Z, contida no seu terceiro disco, Good Girl Gone Bad (2007). A faixa possui mais de 1,4 bilhão de reproduções no Spotify.

‘Only Girl (In the World)’

A canção pertence ao quinto álbum de Rihanna, Loud (2010), e dominou o topo das paradas musicais à época, com mais de 960 milhões de execuções só no Spotify.

‘Love On The Brain’

Um dos singles do seu mais recente disco, Anti (2016), a faixa se potencializou como um dos maiores hits da carreira da cantora. Mesmo em clipe, ‘Love On The Brain’ possui mais de 1,3 bilhão de execuções no Spotify.

‘Diamonds’

Um verdadeiro hinário! ‘Diamonds’ foi mais uma aposta bem-sucedida de RiRi. Com mais de 1,3 bilhão de streams na principal plataforma digital, o hit do álbum Unapologetic (2012) se tornou um clássico de sua discografia.

‘S&M’

O single do disco Loud trouxe os prazeres sexuais da cantora como uma metáfora para atacar elementos mediáticos em seus versos, e se tornou um grande sucesso. A faixa, inclusive, chegou a ganhar um remix com vocais de Britney Spears, e ultrapassou a marca de 935 milhões de reproduções no Spotify.

‘Stay’

Parceria com o músico Mikky Ekko, a canção gravada para o sétimo álbum de Rihanna é considerada um dos clássicos do R&B, e claro, um dos maiores hits da carreira dela, com 1,2 bilhão de reproduções no Spotify, e bilhões no clipe oficial, no YouTube.

‘Needed Me’

Um grande experimental para momentos entre quatro paredes, ‘Needed Me’ é um dos grandes êxitos do álbum mais recente de Rihanna, de oito anos atrás, e coleciona impressionantes 1,3 bilhão de reproduções.

‘This Is What You Came For’

Uma das últimas parcerias de Rihanna, lançada em 2017, a parceria entre ela e Calvin Harris até hoje é prestigiada pelos ouvintes, com quase 2 bilhões de execuções desde o seu lançamento.

‘Don’t Stop The Music’

Por favor, não pare a música! A canção chegou a ser a segunda canção mais tocada no Brasil, na época de seu lançamento, em 2007. Queridinha dos fãs brasileiros, o hit possui mais de 880 milhões de reproduções apenas no Spotify.

