Virginia e Zé Felipe revelam o sexo do terceiro filho que estão esperando

Com mais de 1 milhão de pessoas assistindo a live no perfil oficial do Instagram de Virginia Fonseca, a influenciadora digital e o cantor Zé Felipe, revelaram, e ficaram sabendo o sexo do terceiro filho que estão esperando.

Eles já são pais de duas meninas: Maria Alice e Maria Flor. Agora o famoso casal está esperando um menino. Os dois comemoram muito a notícia e ficaram emocionados ao saber da novidade.

Com uma audiência de 1 milhão de espectadores, o chá revelação foi transmitido ao vivo. A celebração começou com uma pequena missa na capela da fazenda, decorada com flores brancas, seguida por canções e orações ministradas por um padre.

A segunda parte da festa ocorreu ao ar livre, com uma estrutura montada em tons off white, destacada pela iluminação amarela. A atmosfera elegante e sofisticada refletiu o cuidado nos preparativos para revelar o sexo do bebê, criando um momento especial para o casal e seus seguidores.

