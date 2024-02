Renascer: entenda relação de Teca com Buba na novela

No capítulo desta segunda-feira, 19, a novela Renascer, da TV Globo, apresentou a personagem Teca, vivida por Lívia Silva. Na trama, Teca é uma jovem em situação de rua e grávida que enfrenta a possibilidade de não seguir adiante com sua gravidez, influenciada pela opinião de Du (José Duboc), o pai da criança. Mas a história toma um novo rumo após um acidente de carro causado por Buba (Gabriela Medeiros).

O incidente serve como ponto de virada, levando Buba a cuidar de Teca e a refletir sobre a adoção do bebê que Teca espera. Esse desenvolvimento revela o desejo de Buba de se tornar mãe, apesar dos obstáculos pessoais e das expectativas familiares envolvendo José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Zé Venâncio (Rodrigo Simas).

A decisão de Buba de acolher Teca enfrenta oposição de Venâncio, que discorda da ideia de adotar o filho da jovem. Contudo, Buba se mantém firme em seu compromisso de apoiar Teca até o nascimento do bebê, evidenciando um vínculo crescente entre as duas.

Além disso, a história contará com a chegada de uma médica misteriosa, interpretada por Flavia dos Prazeres. Esta médica terá um papel importante ao salvar a vida de Teca após o acidente provocado por Buba. Sua intervenção desafia os planos de Buba de ficar com a guarda do filho de Teca e introduz novos desafios e reviravoltas na história.