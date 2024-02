Renascer: Após perder José Venâncio, Eliana tem virada impressionante na história

Em Renascer, Eliana (Sophie Charlotte) foi apresentada como esposa de José Venâncio (Rodrigo Simas), um dos filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira). O casamento, no entanto, chegou ao fim após o rapaz se envolver com Buba (Gabriela Medeiros). O fato de ter perdido o marido para outra mulher, por sua vez, fará com que Eliana tenha uma virada impressionante na história.

Disposta a se vingar de Venâncio, a moça partirá para a fazenda de José Inocêncio, na Bahia. Por lá, ela criará muita confusão. No entanto, conquistará o coração de outros dois personagens.

O primeiro, será Damião (Xamã). Inicialmente, ele vai se apaixonar por Ritinha (Mell Muzzillo), filha de Inácia (Edvana Carvalho). Porém, cairá nos encantos de Eliana quando a moça chegar à fazenda. Ao longo dos capítulos, os dois viverão um romance quente, incluindo cenas de sexo e nudez. A relação, entretanto, será mantida em segredo por eles.

Quem também não resistirá ao poder de sedução de Eliana, é Egídio (Vladimir Brichta). O fazendeiro, que é o principal rival de José Inocêncio na segunda fase de Renascer, terá um relacionamento com a moça logo após ser abandonado pela esposa, Dona Patroa (Camila Morgado). Se o remake seguir pelo mesmo caminho da versão original da novela, aliás, os dois chegarão a se casar.

Com quem Eliana fica no final de Renascer?

Mesmo após o casamento com Egídio, Eliana continuará se encontrando com Damião, ficando com ele até o final. Vale ressaltar que, nos últimos capítulos da novela, o coronel morre assassinado misteriosamente. Com isso, a moça acaba herdando todos os seus bens e assumindo o comando da fazenda.

Importante lembrar que, mudanças podem ser realizadas no desfecho de Renascer, principalmente na história de Eliana. Uma das possibilidades, por exemplo, é que ela fique com Eriberto (Pedro Neschiling). O personagem, que é amigo e sócio de José Venâncio, não existiu na primeira versão da novela, exibida em 1993, mas sempre demonstrou ser apaixonado pela moça.

