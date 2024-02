Sessão da Tarde: 'Annie’ é exibido nesta segunda-feira (26/2)

Annie é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta segunda-feira (26/2), às 15h25. A comédia familiar foi lançada em 2015 e é estrelada por Jamie Foxx, Quvenzhané Wallis e Rose Byrne. A produção está disponível no streaming da Prime Video. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Annie

O longa segue Annie uma jovem órfã que vive num orfanato comandado com mão de ferro pela senhora Hannigan. A vida da garota muda ao ser escolhida para passar alguns dias na mansão do milionário político Will Stacks, onde acaba fazendo amizade com seus funcionários e sendo usada para fins eleitoreiros.

O elenco de Annie é formado por Jamie Foxx, Quvenzhané Wallis, Rose Byrne, David Zayas, Bobby Cannavale, Dorian Missick e Cameron Diaz. A produção é dirigida por Will Gluck, que também assina o roteiro ao lado de Aline Brosh McKenna. O longa está disponível no streaming da Prime Video.