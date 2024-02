‘Renascer’: Mariana faz sexo com José Inocêncio na frente de João Pedro

Triste, desiludido e revoltado após perder Mariana (Theresa Fonseca) para o pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira), João Pedro ficará traumatizado ao se deparar com uma cena inusitada nos próximos capítulos de ‘Renascer’.

João Pedro verá o coronel transando com Mariana no meio da plantação de cacau. Chocado com a cena, o herdeiro sairá correndo, desnorteado.

"O pobre João Pedro vem fugindo da visão que acaba de ter. Está com a respiração forte, o coração querendo pular fora do peito", escreveu o autor Bruno Luperi no texto entregue à produção, no qual o Observatório dos Famosos teve acesso.

O flagra de João Pedro acontece no capítulo desta terça-feira(27). Mariana ficará assanhada ao ver José Inocêncio dando ordens para os funcionários da fazenda e arrastará o marido para o meio da plantação, para uma relação intensa e selvagem.

