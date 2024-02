BBB 24: Rodriguinho é eliminado com 78% de rejeição

O cantor Rodriguinho foi o décimo eliminado do BBB 24. Após receber 78,23% dos votos no paredão triplo contra Fernanda e Lucas Henrique, o ex-integrante do grupo Os Travessos deixou a casa na noite desta terça-feira (27/2), dia em que fez aniversário e completou 46 anos.

Lucas Henrique foi o segundo mais votado, com 14,82% dos votos. Já Fernanda ficou em terceiro lugar, com 6,95%.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schimdt ressaltou o "paradoxo de Rodriguinho" devido às contradições do brother, que "destrói" os adversários, mas possui carinho com os seus. "Quem sai, sai pelo que fez e pelo que disse, pelo que fez e pelo que deixou de fazer", disse o apresentador.

Nesta edição, os votos são formados pela junção entre o voto único e o voto da torcida. Os números de cada votação foram os seguintes:

Rodriguinho

Média: 78,23%

Voto Único: 77,31%

Voto Torcida: 79,16%

Lucas Henrique

Média: 14,82%

Voto Único: 15,21%

Voto Torcida: 14,42%

Fernanda

Média: 6,95%

Voto Único: 7,48%

Voto Torcida: 6,42%

Relembre a formação do Paredão

A líder da semana, Beatriz, indicou Rodriguinho direto para a berlinda. Na sexta-feira (23/2), a vendedora já havia colocado Fernanda, Giovanna, Michel e Rodriguinho na mira da líder.

Com o poder curinga, Leidy Elin indicou Fernanda para o paredão. Lucas Buda foi indicado por Isabelle, dupla de Beatriz na prova do líder. Mc Bin Laden, por sua vez, foi o mais votado pela casa, com 9 votos.

Participaram da prova Bate e Volta MC Bin Laden, Fernanda e Lucas Buda. O funkeiro levou a melhor e se safou do paredão.