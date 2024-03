Quantos milhões Rihanna receberá para cantar em casamento de herdeiro?

A celebração completa do casamento do filho mais novo, Anant Ambani com Radhika Merchant, custará cerca de 120 milhões de libras esterlinas, ou R$ 756 milhões - (crédito: Reprodução/Instagram @ radhikamerchant.real) Agência Estado Agência Estado E-mail

O retorno de Rihanna aos palcos não é exatamente o que os fãs esperavam. Nesta sexta-feira (1º/3), a cantora se apresentará em Jamnagar, Índia, em um show particular, como parte das celebrações do pré-casamento do filho caçula do magnata Mukesh Ambani, Anant Ambani. Mukesh é empresário e acionista e o residente mais rico da Ásia. O cachê da artista para o evento é de 5 milhões de libras esterlinas, cerca de R$ 31,5 milhões na cotação atual, de acordo com o Daily Mail.

A cantora foi filmada chegando em Jamnagar com seu companheiro, A$AP Rocky, e se apresentará nesta sexta-feira. Alguns moradores de Jamnagar compartilharam o ensaio dos dançarinos e a chegada da cantora na cidade.

OLHA O TAMANHO: Os dançarinos ensaiando no palco onde irá acontecer o show da Rihanna na Índia



Mukesh, 66 anos, é presidente do conglomerado de telecomunicações e petróleo Reliance Industries e tem a fortuna estimada em 116 bilhões de dólares, cerca de R$ 578 bilhões, segundo a Forbes.

A celebração completa do casamento do filho mais novo, Anant Ambani, 28 anos, com Radhika Merchant, 29 anos, também segundo o Daily Mail, custará cerca de 120 milhões de libras esterlinas, ou R$ 756 milhões, e durará três dias, de 1º a 3 de março. Ele é o segundo filho de Mukesh a se casar. Isha Ambani, que se casou em 2018, teve um casamento de cerca de 100 milhões de dólares, (R$ 498 milhões), e contratou a cantora Beyoncé para cantar na ocasião.

Confira o vídeo da celebração do casamento de Isha:

"When it came to my youngest son Anant's wedding with Radhika, I had two important wishes - first, I wanted to celebrate our roots...second, I wanted the celebration to be a tribute to our arts and culture"

Cem chefes de cozinha realizarão um banquete para os mais de mil convidados, que ficarão hospedados em hotéis cinco estrelas especialmente preparados para a ocasião. A festa terá vários temas e códigos de vestimenta. Um dos temas, "Jungle Fever" (ou "febre da selva"), oferecerá uma visita ao centro de Recuperação da Vida Animal, dirigido por Ambani.

Além dos convidados, foi servido um banquete para os 51 mil moradores de Jamnagar. O banquete foi celebrado com a família dos noivos. Em postagem de um fã-clube dedicado à família, eles comemoram: " Mukesh Ambani, Anant, Radhika serviram comida aos moradores de Jamnagar que vieram abençoar o casamento".