Podcast com debates literários será lançado na próxima terça (5/3)

Um podcast que combina pesquisa com extensão, promove debates literários acerca de roteiros e roteiristas, além de gerar discussões sobre projetos não realizados: a proposta é de Cartografia de Roteiros. A ideia central é propagar entrevistas e leituras dramáticas, além de disponibilizar arquivos exclusivos de áudio. O primeiro episódio aborda o roteiro de A hora dos ruminantes (de J. Veiga) e já está disponível no Spotify. O lançamento oficial será realizado na terça-feira (5/3), na livraria Circulares (113 norte), às 18h30.

O enfoque será de mapeamento de roteiros brasileiros e estrangeiros inéditos, que estejam disponíveis em bibliotecas, acervos e arquivos. O primeiro episódio do podcast destrincha a adaptação feita por Jean-Claude Bernardet e Luiz Sérgio Person para o romance A hora dos ruminantes, com depoimentos exclusivos dos autores e conversas com a pesquisadora e escritora Regina Dalcastagne e o produtor cinematográfico Arthur Autran. A medição é do idealizador do projeto, o professor da UnB Pablo Gonçalo.

Pablo Gonçalo conta, em entrevista ao Correio, que coleta pesquisas de roteiros literários há anos. “Sempre que lia bons roteiros inéditos eu achava que eles podiam ser apreciados por um público mais amplo, incluindo a leitura dramática, o podcast surgiu como a linguagem ideal”, observa. A produção do podcast conta com um grupo de pesquisadores e ainda com autores de algumas das obras.

O lançamento do projeto na livraria Circulares foi proposto com vistas à ampliação do debate, uma vez que se trata de uma livraria de rua. Pablo explica a importância desses espaços: “Apostamos na valorização de espaços culturais públicos de Brasília. A livraria também é um espaço adequado para traçarmos esse diálogo entre cultura, cinema e literatura”. O segundo episódio do podcast será sobre O imponderável Bento contra o crioulo voador, roteiro de Joaquim Pedro de Andrade. Os episódios serão lançados na plataforma do Spotify.

*Estagiária sob a supervisão de Ricardo Daehn.

