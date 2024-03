Wanessa Camargo é a 10ª expulsa na história do BBB; relembre todos os casos

Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 2024, na tarde deste sábado (2/3), por "descumprimento de regras". O participante Davi Brito foi ao confessionário e disse ter sido agredido pela cantora durante a última madrugada.

"Ela (Wanessa) acabou entrando no quarto e eu me senti muito desrespeitado por ela. Ela não me respeitou e naquele momento ali, ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo", afirmou.

Horas depois, Wanessa foi chamada ao confessionário e acabou desclassificada. A cantora tornou-se a quarta membro do "Camarote" expulsa da casa e a 10ª participante geral. Relembre todos os casos de expulsão:

BBB12 - Daniel

O primeiro participante expulso da história do BBB foi na edição de 2012. Daniel foi retirado da casa após ser filmado tendo relações sexuais com Monique. Na época, o público acusou o brother de abuso, pois a sister parecia estar dormindo. Ela chegou a declarar posteriormente que foi consensual, mas diante da situação ele foi expulso do programa para que o caso fosse investigado.

BBB16 - Ana Paula

Na edição de 2016, uma das favoritas ao prêmio, Ana Paula Renault, foi expulsa após dar um tapa na cara de Renan. O ex-brother fez uma queixa da agressão à produção, que retirou a participante da casa.

A Ana Paula foi expulsa por esse tapa

BBB17 - Marcos Harter

Em uma discussão com Emilly Araújo, com quem tinha um relacionamento, Marcos apertou o braço da campeã da edição, deixando marcas na pele. Após pressão do público, o médico foi expulso do programa e ainda chegou a ser indiciado por agressão.

o caso do Guilherme não é muito diferente do que o Marcos fez com a Emily e o que me CHOCA é a produção não ter entrado nesse momento e expulsado ele por agressão

BBB19 - Fábio Alano

Antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Fábio foi expulso, ainda no confinamento do hotel. A produção do programa descobriu que ele mentiu sobre seu trabalho e que era garoto propaganda de uma marca de roupas.

BBB19 - Vanderson

Vanderson, também da edição de 2019, foi retirado do reality após três mulheres — de fora do programa — relatarem casos de estupro, agressão e importunação ofensiva ao pudor. Ele foi indiciado por lesão corporal.

BBB19 - Hariany Almeida

Hariany Almeida foi a terceira pessoa a ser expulsa nessa edição, após empurrar Paula von Sperling durante uma festa. Ao falar para a casa sobre a decisão, o apresentador Tiago Leifert relembrou que "regra é regra e a regra é soberana. Vale para todos, o tempo inteiro. Vocês aceitam a regra quando entram no programa".

Lembrando do BBB19 que Hariany fez isso aqui com a Paula e foi expulsa mesmo a Paula não indo reclamar pq analisaram e viram que foi agressão. Maria assumindo que bateu com força no Arthur e ainda debochando falando pra ir no confessionário não é motivo tbm?





BBB 22 - Maria

No Big Brother Brasil 22, a cantora Maria foi expulsa após um episódio de agressão ao vivo, durante o Jogo da discórdia. Na dinâmica, ela deveria jogar um balde de água na cabeça da oponente Natália. No entanto, ela acabou acertando a sister na cabeça com o objeto. Relembre:

Durante o Jogo da Discórdia do #BBB22 desta segunda-feira, os internautas foram até as redes sociais denunciar a suposta agressão da participante Maria contra a sister Natália.

— Correio Braziliense (@correio) February 15, 2022

BBB 23 - Mc Guimê e Cara de Sapato

Na última edição, uma expulsão dupla chocou os participantes e o público. Dois camarotes, o cantor Mc Guimê e o lutador Antônio Carlos, o Cara de Sapato, foram expulsos por assediar a mexicana Dania Mendez, convidada do La casa de los famosos, do México.

Diferente das outras expulsões, Guimê e Cara de Sapato foram expulsos ao vivo, durante o programa. Antes da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt conversou com os participantes.

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Temos na nossa casa uma visitante, e como todas as mulheres, merece respeito absoluto", começou o apresentador. "Mas, a partir de tudo que vimos e ouvimos, nós não gostamos do que vimos ontem, Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB", informou o apresentador. Confira o momento:

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23.