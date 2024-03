Fernanda, em conversa com Pitel e Yasmin Brunet, na área externa da casa do BBB 24, comentou sobre Beatriz. A confeiteira comentou sobre o comportamento repetitivo da rival diante da dinâmica do jogo.

"A Bia toda hora: ‘Só pode ser lá de fora?'", comentou Fernanda. "A Bia perguntou várias vezes, né", reforçou a modelo. "Várias vezes! A gente já entendeu que ela queria me… Ô, songamonga, faz o que é para fazer", brincou a confeiteira.

‘Ela parece aqueles cachorros que mordem o rabo’

Em outro trecho da conversa, Fernanda analisou o comportamento da vendedora. "Ela é muito óbvia. Ela parece aqueles cachorros que mordem o rabo, que ficam rodando, que caçam o rabo e ficam rodando o tempo todo em volta dele mesmo", disparou.

Por falar em Fernanda, a sister foi acusada de xenofobia após frase infeliz no reality. "Ainda tem a questão dele e do Nizam terem passado por situações parecidas, mas o Nizam não tem essas características. […] Vai comparar também o Davi, que deve ter vindo do c* da Bahia, com o Nizam, que viajou o mundo inteiro, teve acesso a muitas outras coisas… É complicado. O garoto tem uma educação impecável, fala nove línguas, viu de tudo um pouco."

O post BBB 24: Fernanda volta a detonar Beatriz: ‘Ela parece aqueles cachorros que mordem o rabo’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.