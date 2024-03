Mãe de Wanessa Camargo revela estado da cantora: "Não está bem"

A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 ainda repercute nas redes sociais. A cantora acabou desclassificada do reality show, após ser acusada por Davi de agressão após a última festa do jogo, na sexta-feira(01).

Nas redes sociais, Zilu Godoi, mãe da cantora, abriu o jogo e revelou para os fãs o estado de saúde de Wanessa após a saída do jogo.

"Lógico que as coisas não estão bem, mas vão ficar, tenho certeza de que vão ficar", iniciou ela nos stories publicados no Instagram.

"A gente tá aqui enchendo ela de carinho, de amor, já está todo mundo trabalhando. É a vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que melhor pra cada um de nós, e ele age de acordo com aquilo que é melhor", disse ela.

Reprodução/Instagram

