Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (08/3)

O FEMININO



Data estelar: Mercúrio e Netuno em conjunção.



O feminino é esse aspecto universal que outorga forma às correntes subjetivas, as manifestando para que sejam identificadas, percebidas e, ocupando tempo e lugar no Universo, possam se expressar e evoluir no ritmo do aproveitamento das experiências que adquirirem.



O feminino é a única porta de entrada para todas as almas que nascem, e assim continuará sendo por toda a eternidade, porque, ainda que eventualmente num futuro nada distante se inventem máquinas de concepção, reprodução e gestação para o nascimento de futuras gerações, essas terão de estar de acordo com o aspecto feminino universal para funcionarem.



Que a Graça Divina nos infunda sabedoria para saber o que é masculino, o que é feminino e o que é hermafrodita, porque o Universo não é binário, funciona de forma trinária.



























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É hora de você se permitir viver um pouco sem necessidade de fazer planos ou de entender o que acontece. Os bons sentimentos que circulam pela alma não precisam ter um motivo definido, apenas ser desfrutados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



No fim, acontece o que precisa acontecer, mas sempre podemos resistir, e quanto maior seja nossa resistência ao que acontecerá de toda maneira, com certeza maior também será a tensão e nosso sofrimento. Melhor não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Quanto mais rápido você passar da ideia à prática, mais rapidamente também poderá fazer os ajustes necessárias, a correção de rota que, no início, é impossível prever completamente. Tudo sobre a marcha.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Dizem que é impossível prever exatamente como o futuro será, mas é certeza, também, que é completamente possível ter algumas visões, e essas promoverem sentimentos tão fortes em sua alma, que pareçam ao alcance da mão.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Os convites são formidáveis, e por isso mesmo sua alma precisa calcular direito o que vai ser necessário sustentar para que o extraordinário tome o lugar do ordinário. Tudo dá trabalho, tudo custa algo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Aquilo que as pessoas celebram pode não beneficiar diretamente a você, pelo menos de imediato, mas isso não significa que deva ser tratado com desdém. Ao contrário, celebre o sucesso alheio como se fosse o próprio.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



As grandes mudanças de vida começam pelos hábitos, substituindo os que deixaram de ter efeito revigorante por outros, novos e amplos, que signifiquem aquilo que você pretende do futuro. Os hábitos aproximam o futuro.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Agora é quando sua alma não deve deixar a peteca cair, mas continuar insistindo no jogo, mesmo que não seja possível ver resultados imediatos. Não importa, agora é hora de apostar no futuro e se aproximar a ele.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Não importa que seu sonho pareça impossível de realizar, todo dia é uma oportunidade de se aproximar dele, todo dia tem alguma coisa que pode ser feita para promover a aproximação. Cada passo conta, cada passo vale.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



A vida se apresenta a nós como um mistério, que parece querer comunicar orientações através de pistas nada fáceis de decifrar, mas que tocam o coração numa fibra que reconhece haver algo importante por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Você tem ao seu alcance grande capacidade de ação, é melhor a colocar em prática ao máximo neste momento, porque agora é quando se consolida um caminho, é quando a alma cria o fundamento sobre o qual se apoiar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Quando o mistério da vida se faz presente, melhor seria silenciar e se entregar ao êxtase da admiração, se regozijando por perceber que tudo é maior e mais amplo do que quaisquer expectativas que tenhamos sobre a vida.