O Oscar 2024 se aproxima e com ele a expectativa por quem será o grande vencedor da categoria principal. Na cerimônia que ocorrerá neste domingo (10/3), 10 obras disputam o prêmio de melhor filme, são elas: Ficção americana, Anatomia de uma queda, Barbie, Os rejeitados, Assassinos da Lua das flores, Maestro, Oppenheimer, Vidas passadas, Pobres criaturas e Zona de interesse.

Ao longo dos últimos meses, o Correio acompanhou o lançamento de alguns desses filmes. Confira as críticas do jornalista e crítico de cinema, Ricardo Daehn:

Oppenheimer

Líder de nomeações e um dos favoritos a levar o prêmio de melhor filme, Oppenheimer teve estreia avassaladora no cinema, mas competiu pelos holofotes com o queridinho do público, Barbie, dirigido por Greta Gerwig — que levou a melhor no quesito bilheteria. O filme de mais de 3 horas de duração condensa a história do físico Julius Robert Oppenheimer, um dos responsáveis pelo Projeto Manhattan, que desenvolveu as primeiras bombas atômicas. O longa-metragem foi o destaque do Globo de Ouro e promete levar uma coleção de estatuetas no domingo. Confira a crítica de Oppenheimer.

Zona de interesse

Do lado colorido da força, o filme que tem o coração do público, mas não da academia, também foi um dos lançamentos acompanhados pelo Correio (leia a crítica completa neste link). Em meio aos filmes estadunidenses, Zona de interesse concorre nas categorias de melhor filme e melhor filme estrangeiro.

Pobres criaturas

Segundo filme mais indicado, Pobres criaturas (leia a crítica completa neste link) chocou os espectadores pelo extremo. A obra cheia de excessos que coloca elementos da Inglaterra do século 19 imersos em uma aura fantasiosa de cores exuberantes, animais híbridos e um laboratório digno de Victor Frankenstein deve ser uma das favoritas desta edição.

Anatomia de uma queda

Protagonizado Sandra Hüller, uma das favoritas na disputa pelo prêmio de melhor atriz, Anatomia de uma queda expõe os bastidores de um casamento após o marido aparecer morto próximo ao chalé onde o casal reside. O prêmio de maior fofura vai para o cachorro Messi, que esteve no almoço dos indicados, mas não deve ir à premiação. Confira a crítica completa do filme neste link.

Assassinos da Lua das flores

Do renomado diretor Martin Scorsese, Assassinos da Lua das flores (leia a crítica completa neste link) se passa nos Estados Unidos dos anos 1920, época da crise financeira conhecida como Grande Depressão. A obra cheia de camadas mostra uma representação brutal, mas ao mesmo tempo moderna da dizimação indígena. Destaque para a atuação de Lily Gladstone, que interpreta a indígena Mollie no filme.

Vidas passadas e Os rejeitados

Com a sensibilidade da diretora e roteirista Celine Song, o romance Vidas passadas (leia a crítica completa neste link) mostra um amor que inicia ainda na infância e atravessa épocas. O longa Os rejeitados, de Alexander Payne, com uma narrativa repleta de sarcasmo, também foi destaque das críticas (confira nesete link).

















