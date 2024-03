Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (11/3)

O ATO DE REFLETIR



Data estelar: Vênus ingressa em Peixes.



A reflexão é o exercício de a mente flexionar sobre si mesma para observar a natureza de seus próprios pensamentos, é uma manobra muito sofisticada com consequências e efeitos colaterais que vão da lucidez ao narcisismo, cobrindo todas as nuances e tonalidades entre um e outro extremo.



Refletimos o tempo inteiro, e nossas reflexões se multiplicam por si mesmas, sendo comum perder o controle sobre essas, já que a manobra da reflexão é como colocar espelhos enfrentados, que multiplicam as imagens ao infinito, e como nem sempre refletimos sobre assuntos substanciosos, as patranhas a que nos dedicamos mentalmente correm sério risco de se tornarem monstros colossais, apesar de continuarem sendo patranhas.



Se refletíssemos sobre assuntos substanciosos, poderíamos também os fazer crescer e se multiplicar.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ingresse no mais íntimo de sua alma em busca dessa paz que, no mundo externo, brilha pela sua ausência. No mundo interior você encontrará refúgio e esperança, porque nesse se encontra a luz infinita da Vida.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Há muita coisa que precisa ser dita, mas se for conversada fora de contexto e numa hora em que as distrações prevalecerem, então a importância desse diálogo será perdida e, pior, as informações serão distorcidas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



A sorte não pode ser dominada nem muito menos calculada matematicamente, é algo que simplesmente acontece e não tem nenhuma lógica envolvida. Buscar a sorte é um exercício fútil, ela virá quando quiser.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



O olhar compreensivo será mais enriquecedor do que o olhar crítico, o qual, apesar de ser mais popular, só traria dor de cabeça e desorientação. O olhar compreensivo encontra um lugar para tudo e para todos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Os momentos em que a alma deposita confiança no mistério da vida são enriquecedores, porque oferecem uma dose extra de coragem para se atirar aos acontecimentos e apostar alto nas manobras em busca de conquistas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Os olhares de reconhecimento entre pessoas que não se conhecem determina um momento de grande e misteriosa identidade, bastante difícil de administrar, porque, na prática, essas pessoas são desconhecidas entre si.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Observe com atenção carinhosa tudo que anda acontecendo e, principalmente, o que as pessoas trazem até você na forma de propostas. Há muita coisa que não serve para nada, mas no meio de tudo há coisas excelentes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Preste uma carinhosa e especial atenção à natureza de seus próprios desejos, verificando se o caminho que esses propõem é auspicioso ou enganoso, porque acontece de as intenções destrutivas se disfarçarem de boas intenções.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Arrume seu espaço, agregue beleza aos lugares onde você passa uma boa parte do tempo, evite a degradação desse ambiente prestando atenção cotidiana à higiene e arrumação, faça isso especialmente no dia de hoje.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Perceba o quanto mudam as coisas, e para melhor, quando você se comunica com as pessoas fazendo sugestões em vez de dar ordens ou emitir comandos. Você encontra menos resistência e muita mais aceitação.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Em alguns momentos da vida é preciso sair em busca do que você pretende obter, mas também há outros em que, em vez de buscar, você pode ficar vibrando emocional e mentalmente para atrair as boas circunstâncias a você.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



O ânimo muda o olhar sobre a realidade, e a realidade parece perceber a mudança de olhar e responde na mesma sintonia. Como é que tudo acontece? É mistério, e sua alma navega o tempo inteiro nesse mistério.