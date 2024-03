BBB 24: Lucas Buda estranha não ver esposa em vídeo do Anjo

Lucas Henrique, o anjo da semana no BBB 24, ficou surpreso após não receber uma mensagem da esposa, Camila Moura, no vídeo da família no almoço do anjo deste domingo (10/3). "E a Camila, gente?", disse ele após o vídeo terminar.

atualização do almoço:



lucas buda está noiado por não ter visto sua (ex) mulher no recado do anjo #bbb24 pic.twitter.com/J1UUxjhYbo — paiva (@paiva) March 10, 2024

Camila avisou que não gravaria o vídeo neste domingo. A professora não ficou satisfeita com o comportamento do então marido confinado no programa, que em vários momentos demonstrou interesse na colega de jogo Giovanna Pitel, o que ela entendeu como desrespeito ao casamento que tem fora do jogo. Ela postou vários stories dando a entender que não se considera mais esposa de Buda. Um dos stories mostrou, inclusive, uma lixeira com as fotos do casamento dela e do brother picotadas.

"É isso, esperando o tombo, meus amores. O tombo, porque não vai ter vídeo porcaria nenhuma. O tombo vem e eu estou cogitando fazer uma live depois, vou pensar no assunto", declarou Camila.

Na festa do último sábado (9/3), Buda demonstrou ter ciência de seus comportamentos inadequados ao declarar que estava inseguro em relação à participação da amada no presente do anjo. "Tô muito inseguro com uma parada. Amanhã, o negócio do Anjo, se ela vai aparecer ou não vai".