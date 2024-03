Sumido das novelas, Bruno Gagliasso avalia sobre possível retorno

Bruno Gagliasso, que recentemente estreou como apresentador ao lado da esposa, Giovanna Ewbank, no programa Surubaum, lançado na última terça-feira (5/3), abriu o jogo sobre seu sumiço das novelas.

O ator, que não é visto nos folhetins desde que esteve em O Sétimo Guardião (2018), comentou em torno da possibilidade de aceitar um eventual convite para o seu retorno, em entrevista à coluna Splash, do UOL.

"Se for um personagem que me emocione, que faça sentido não só para mim, mas para os meus filhos", disse Bruno Gagliasso, que é pai de Titi, de 10 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 3. "A minha pretensão é ter bons papéis, bons personagens, que me façam crescer como ser humano, como ator. Mas, principalmente, ao lado da minha família", destacou ele.

Acerca das expectativas pela carreira, Bruno avaliou ainda o seu futuro artístico. "Estou atrás de personagens bons, filmes bons e histórias boas. Se for bom e for daqui, eu vou ficar. Não tenho essa pretensão de fazer uma carreira internacional. Inclusive, acho que isso que me levou até lá", pontuou ele.

