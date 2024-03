Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (12/3)

Esforço demais

Data estelar: Lua cresce Vazia das 8h07 até 21h29

Ótimo seria se não tivéssemos de nos esforçar tanto para suprir nossas necessidades materiais, e o dinheiro simplesmente aparecesse em nossa conta bancária para nos outorgar o poder de realizar nossas pretensões. Seria ótimo, mas não seria nada parecido com nossa existência terrestre, na qual essa condição é circunscrita a algum golpe de sorte com que sejamos agraciados, porque o normal é que tenhamos de nos esforçar muito, de muitas maneiras diferentes para o dinheiro surgir em nossa conta.

Pior ainda é quando, para suprir nossas necessidades financeiras, nos submetemos a trabalhos que não apreciamos, mas aos quais nos dedicamos protestando, porque é o único consolo que temos disponível.

A dúvida que resta é, por que somos capazes de imaginar realidades que, de imediato, não se encontram ao nosso alcance?































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Retenha suas intenções, porque agora não é o melhor momento para as colocar em prática. Retenha suas intenções e aguce seus sentidos para perceber quando seria essa boa hora. Os sentimentos são orientações seguras.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pode estar tudo no lugar, pode não haver nada acontecendo que anuncie problemas, porém, quando a alma não se sente pertinente parece que está tudo errado, tudo fora de foco, na trilha errada. Melhor descansar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As pessoas são as mesmas de sempre, porém, são diferentes, porque andam nervosas, agitadas e com um senso de urgência que não combina com o andar da carruagem. Procure tomar distância para não se contaminar com isso.

CÀNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há dias de trabalhar e colher frutos, há outros dias, como hoje, em que é melhor esperar que o Universo faça o primeiro movimento e aí você segue seus passos, e se não houver nenhum movimento, então você se aquieta.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há dias em que os grandes sonhos parecem ao alcance da mão enquanto noutros até as coisas simples parecem bichos de sete cabeças. As mudanças de ânimo determinam percepções muito diferentes da realidade. Tenha isso em mente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há dias em que o sangue parece ferver e a alma se atira na primeira encrenca que surgir, e os resultados, evidentemente, não seriam muito positivos. É hora de escolher entre a aventura imediata e a prudência.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas são as mesmas de sempre, do ponto de vista objetivo, mas há também uma subjetividade que merece atenção, porque mudando os estados de ânimo as pessoas continuam as mesmas, mas também são diferentes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nem sempre tudo funciona como deveria, há horas em que parece ter havido uma espécie de conspiração entre os objetos, máquinas e pessoas de sua vida cotidiana, resolvendo tudo funcionar errado ao mesmo tempo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os desejos são sempre urgentes, é por isso que há, em sua mente, funções executivas superiores aos desejos, capazes de determinar, com bom senso, se essa seria a hora da urgência ou se não seria melhor deter tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure se aquietar, porque o nervosismo não vai ajudar em nada e, ao contrário, atrapalhar até o que não mereceria. Procure se aquietar consciente e intencionalmente, a despeito de tudo que provocar nervosismo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando perceber que até as coisas simples do dia a dia apresentam problemas fora do comum, respire fundo e se retire da normalidade, aceitando que, talvez, o melhor seja descansar e se despreocupar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Contenha o impulso de pretender que tudo seja ordenado no dia de hoje, porque isso pode até acontecer, mas sem nenhuma garantia, até o contrário, porque a previsão do tempo anuncia várias alterações aleatoriamente.