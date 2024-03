Acesso gratuito a 45 anos de trabalho do cineasta Pedro Jorge de Castro

O acervo digital disponível em www.animatografo.com.br tem como objetivo democratizar o acesso à informação e às produções do cineasta Pedro Jorge de Castro, homenageando, difundindo e preservando o legado artista e acadêmico. A iniciativa também serve como recurso valioso para estudantes, pesquisadores e entusiastas, fortalecendo a diversidade cultural e a compreensão histórica do cinema brasileiro.

Cearense, Pedro Jorge de Castro é, ao mesmo tempo, um cidadão brasiliense e do mundo. Doutor em comunicações e artes pela Universidade de São Paulo, foi também professor da Universidade de Brasília durante 28 anos. Estudou cinema e televisão em Roma, onde fez a primeira pós-graduação. Como cineasta, é autor dos filmes de longa-metragem 'Tigipió, uma história de amor e honra'; 'O sinal da cruz'; e 'Calor da pele.

Em cinema documentário, foi o primeiro cineasta residente em Brasília a conquistar o prestigioso prêmio Candango de Melhor Curta Metragem no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 1977, com 'Brinquedo Popular do Nordeste', uma das obras restauradas e disponibilizadas no acervo.

O projeto é uma realização do Instituto Animatógrafo de Comunicação, em parceria com a Cinese Audiovisual e Candiá Produções, por meio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Todo o trabalho envolveu uma equipe de cineastas e colaboradores em níveis acadêmicos distintos, para organizar, catalogar e restaurar 22 peças audiovisuais e digitalizar mais de 2.800 documentos, entre roteiros, convites, certificados, orçamentos, fotos, notícias e reportagens, em um acervo digital que registra os 60 anos de carreira do cineasta.

LeoMon, coordenador e idealizador do projeto, afirma que o acervo era uma dívida histórica que a cidade tinha com Pedro Jorge de Castro. "Tem quase uma década que a gente vem pensando nisso. E conseguimos colocar em prática nos últimos dois anos. A gente criou um site, onde estão depositados fotos, documentos, videoaulas, reportagens e filmes da cinematografia dele. Tudo isso é muito enriquecedor para quem se interessa por cinema brasileiro", conta.

Cineasta e professor Pedro Jorge de Castro (foto: Nathan Nascimento/Divulgação)

Videoaulas acessíveis

No site, os visitantes também têm acesso exclusivo à série '91º semestre', um conjunto de videoaulas lecionadas pelo professor Pedro Jorge de Castro. As palestras abrangem diversos aspectos do cinema, desde roteiro e iluminação até direção cinematográfica, e desvendam as influências e referências nas obras do professor, entrelaçando o neorrealismo italiano e o cinema novo brasileiro, oferecendo uma rica compreensão da visão artística.

Agora os 80 anos, o professor Pedro Jorge de Castro reflete sobre a importância do legado deixado para as futuras gerações. "Fiquei surpreso ao revisitar nosso trabalho e perceber o que conseguimos construir. Essas videoaulas são uma oportunidade para a gente mostrar um pouco a complexidade e seriedade desse trabalho. Que a nova geração estude! Para evitar que as pessoas despreparadas também perguntem: você mexe com cinema, né?", comenta.

A cineasta Alice Lira, que atuou como produtora executiva e editora de vídeo, reitera sobre a importância de compartilhar esse legado. "O professor Pedro Jorge é a nossa grande referência de cinema, de arte, e de linguagem audiovisual. É uma honra e uma alegria muito grande estar compartilhando esse espaço virtual. Muito da história de Brasília está sendo construída. A gente tem ali uma história de origem, mas o que caracteriza mesmo a representatividade cultural da cidade ainda está em formação".

Alice também cita a importância do acervo para conhecimento do público, principalmente, entusiastas do audiovisual. "Acho que colocar esse acervo disponível para as pessoas de forma gratuita, de qualquer lugar do mundo e ainda com acessibilidade, é uma forma de mostrar para o mundo o cinema que a gente faz há 60 anos, desde a origem de Brasília, como é o exemplo do professor Pedro Jorge", completa.