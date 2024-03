Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (13/3)

“Eu não busco, atraio”

Data estelar: Lua cresce em Touro.

Já ouvi dizer de boca cheia de orgulho: “Eu não busco, atraio”, significando que possa haver alternativa a essa vida de esforço e dedicação para colhermos os resultados práticos que pretendemos, a substituindo por uma condição em que, pela força de nossa imaginação, o Universo conspiraria para nos entregar tudo que precisamos e desejamos. Como se esse colossal e inteligente organismo fosse um pai provedor.

Francamente, é muita pretensão e pouca reflexão ficar imaginando que somos reis e rainhas da realidade, e que essa deve nos servir para satisfazer todos nossos caprichos, mesmo que esses sejam insustentáveis e que, por falta de bom senso, nem nos passe pela cabeça que, talvez, nossos caprichos não tragam nenhum benefício ao mundo.

Para trabalhar em nome de um mundo melhor alguém se candidataria?































< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A lógica não compreende a totalidade do Universo, porque neste há muitas coisas funcionando de maneira completamente diferente do que a lógica determinaria. Chame a isso de mistério ou de sorte, são coisas que existem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Do lado em que você está, faça o que estiver ao seu alcance, porque o que estiver na esfera dos acontecimentos institucionais do país anda sujeito a muitas alterações, determinando ritmos e tempos muito longos de espera. É isso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Palpites todo mundo oferece, como se fosse fácil estar na linha de frente dando a cara para bater. Agora é um momento em que seria melhor você não atrair a atenção sobre o que fizer, para não ter de aturar críticas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mesmo que as pessoas não sejam conscientes daquilo que as reúne, se não houver uma aspiração em comum, um sonho, um ideal ou algo assim, é certo que não haveria reunião nenhuma, mas o contrário, todas se dispersariam.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Hoje, aqui e agora, você se encontra numa situação que outrora parecia inalcançável. Portanto, aquilo que, neste momento, parecer fora do seu alcance é apenas a distância que, de forma inevitável, irá ser percorrida.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ideal seria que você se engajasse o mais rapidamente possível naquilo que as pessoas apresentam e que faz seus olhos brilharem. Não importa que você esteja fazendo qualquer outra coisa diferente, se engaje rapidamente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evite se importar demais com a visão da complexidade envolvida em tudo que você pretende fazer, porque apesar de parecer impossível às vezes, você verá que no andar da carruagem as coisas se resolvem magicamente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Se os seus desejos apontarem a uma condição de maior harmonia e entendimento entre todas as pessoas envolvidas em seu caminho, então você pode constatar que há saúde em sua alma, porque ela defende a vida. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez um dia nossa humanidade se torne capaz de ir além da necessidade de se esforçar para realizar, e possa, tal qual sonha, atrair tudo que precisa com a força da mente, sem envolver o corpo físico no processo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



As manobras que você precisa fazer agora para garantir os resultados pretendidos são bastante complexas, mas não seria o momento de sair por aí pedindo ajuda, ao contrário, faça só o que estiver ao seu alcance.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Parece estar tudo certo, mas, como sempre, há também uma pulga atrás da orelha soprando informações que não condizem com a realidade, são produzidas por esse companheiro fiel do caminho, que é o medo. Péssima companhia.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tenha em mente seus sonhos, porque ainda que esses pareçam estar completamente fora de seu alcance atual, se você se projeta ao futuro com a força desses, o futuro brindará a você com um sentimento claro de entusiasmo.