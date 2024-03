Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (14/3)

A “força” do pensamento

Data estelar: Lua cresce em Touro.

Se, como afirmam por aí, nossos pensamentos atraíssem a realidade e se transformassem, por toque mágico, em obras concretas, que tipo de mundo resultaria de nossas reflexões? Nos dedicaríamos a construir e realizar o mundo ideal com que sonhamos, ou na maior parte do tempo as pessoas que detestamos cairiam fulminadas por raios cósmicos provindos de nosso desgosto em relação a elas?

Felizmente, não temos, ainda, essa capacidade de realizar nossos objetivos com a força do pensamento, apenas, na melhor das hipóteses, criar um estado de ânimo que, sem garantia, poderia nos oferecer um ambiente mais apropriado para continuarmos a realizar nossas pretensões com a ajuda de braços, pernas, intelecto e emoção, porque, aqui na Terra, continua sendo esse o único destino humano.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 e 20/4)

Nem tudo pode ser medido com a regra da lógica, porque essa enxerga linearidade em tudo, uma sequência ininterrupta de causas e efeitos. Porém, acontece muita coisa, também, que não se submete a essa regra.

TOURO (nascimento entre 21/4 e 20/5)

O grupo ideal de pessoas está se formando e reunindo, o quanto esse vai durar não se sabe, porém, mesmo que seja uma congregação temporária, servirá a você para avançar nos projetos mais complexos e difíceis.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 e 20/6)

Por enquanto, aja sob o manto da discrição, atraindo a menor atenção possível, para ter margem de manobra de fazer testes, errar e consertar os erros sem ter ninguém brandindo críticas ou dando palpites por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 e 21/7)

As pessoas serão reunidas ao longo do tempo em torno dos ideais em comum que todas tiverem, porque se não houver nenhum sonho, nenhuma aspiração em comum, cada uma pegará seu caminho e não voltarão a se encontrar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que tudo pareça distante e inalcançável, continue mesmo assim dando seu melhor a cada passo, porque, com um pouco cada dia, o muito de distância que parece haver entre você e seus sonhos acabará sendo percorrido.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ponha seus planos de molho para que amadureçam e, enquanto isso, procure se envolver no que as pessoas próximas andam fazendo, são experiências que podem enriquecer seu caminho. Agora é hora de bom humor. Aí sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se você deve esperar algo acontecer ou se você deve fazer acontecer, esse é um dilema que não tem uma resposta única para se resolver. Cada caso é um caso, cada momento é diferente do outro. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Enquanto houver um astral de busca de entendimento e harmonia entre as pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho, tudo continuará indo da melhor forma possível, salvo o que depender do estado atual do mundo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É hora de construir relacionamentos, vida cotidiana, trabalho, é hora de colocar em prática suas ideias, sem esperar que nada aconteça como resultado de um golpe de sorte, ou atraindo as forças do Universo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você fizer apenas o que estiver ao seu alcance, isso será de bom tamanho e facilitará bastante. Procure se adequar ao que seja possível fazer, sem tratar sua alma como se participasse de uma competição.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que o sorrateiro medo continue soprando informações irrelevantes no seu ouvido, você continue em frente o desconsiderando, porque o medo morre de medo de que você o trate como algo irrelevante. Mate o medo!

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se o futuro existe ou não, é uma discussão irrelevante. Relevante mesmo é que, se você projeta sua mente ao futuro e o futuro devolve um sonho, e esse brinda com entusiasmo, o processo já está valendo. E muito. Por que não?