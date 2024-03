Ticiane Pinheiro reage ao anúncio de namoro de Ana Hickmann e Edu Guedes

Reprodução/ Instagram Ticiane Ana e Edu

A revelação do namoro entre Ana Hickmann e Edu Guedes foi recebida com entusiasmo por vários famosos, incluindo Ticiane Pinheiro, colega de Ana no programa "Hoje em Dia". Ticiane expressou sua alegria pela felicidade do casal, ressaltando o merecimento de Ana por viver um amor verdadeiro.

A reação positiva de amigos próximos adicionou um toque especial à notícia. Ana Hickmann e Edu Guedes, que são amigos há duas décadas, finalmente oficializaram o relacionamento com fotos românticas postadas nas redes sociais.

O casal já era alvo de especulações devido às frequentes aparições juntos. Na legenda das fotos, Ana declarou seu amor pelo chef de cozinha, destacando a transformação da amizade em um amor genuíno, repleto de cuidado e carinho.

As imagens compartilhadas por Ana Hickmann revelam momentos de felicidade e cumplicidade entre o casal, refletindo o novo capítulo emocionante em suas vidas. A apresentadora celebrou a oportunidade de encontrar uma nova razão para sorrir e de compartilhar a vida ao lado de alguém especial. O gesto público de declarar seu namoro demonstra a transparência e a autenticidade de Ana e Edu em sua jornada amorosa.