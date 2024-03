Destaque do cenário local, nos últimos anos, a banda Caos Lúdico lança, nesta sexta-feira (15/3), o single Contra a Chuva. O novo trabalho traz uma reflexão sobre a "tempestade de ódio" que vem sendo imposta na sociedade, mas com a pegada que é marca do grupo brasiliense, que mistura rock, ska, pop e outros ritmos jamaicanos.



A Caos Lúdico vem em uma ascendente. Nos últimos anos, a banda tem se destacado em eventos, como a comemoração dos 10 anos do Canal Music Box Brasil, que abre espaço para artistas em destaque no cenário nacional. Outro momento importante para o grupo foi em 2022, quando fez o show de abertura da consagrada banda Paralamas, no Capital Moto Week.

Sempre com mistura de ritmos, o grupo tem levado bom público à suas apresentações. Com o novo single, Contra a Chuva, o objetivo é alcançar mais fãs.

“Contra a Chuva tem uma musicalidade dançante com diversas influências do rock, do reaggae, Ska e do pop, com uma letra reflexiva. Falamos de nossas lutas e experiências. Nesse tempo de ‘chuva de ódio’, devemos proteger nosso espaço e nossa espiritualidade. Tudo é válido para a constante evolução humana”, afirma João Ramos, vocalista, guitarrista e compositor da canção.

Contra a Chuva estará disponível a partir desta sexta-feira em todos os canais da banda, na internet, e nos streamings.