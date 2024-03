Wanessa Camargo em entrevista ao Fantástico: ‘Tenho que ter humildade’

Divulgação/ Globo Wanessa Camargo

Wanessa Camargo, cantora, concedeu uma entrevista ao Fantástico, que será veiculada no próximo domingo (17), e contou sobre sua participação polêmica no BBB 24. A conversa foi conduzida por Renata Ceribelli.

‘Eu tenho que ter humildade’

"Eu não sou os 55 dias que passei lá [na casa]. Eu sou 40 anos de vida. […] Eu tenho que ter humildade e olhar: ‘Onde que eu estou errando?’", desabafou a cantora, em um dos trechos da entrevista divulgada pela emissora. O registro da filha de Zezé di Camargo com a jornalista foi veiculado pelo perfil Hugo Gloss.

"Eu não tenho medo de olhar no espelho, reconhecer, aprender e por isso eu estou aqui. Porque hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural que está tão enraizado em nossa sociedade, dentro de nós pessoas privilegiadas", desabafou.

Em outro trecho, a cantora reconhece que teve falas preconceituosas no programa. "Eu quero deixar registrado também que a conversa e o aprendizado sobre o tema não se encerram por aqui. Eu quero aprender e conhecer, me tornar antirracista e assim contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós".

