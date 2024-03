‘A Sucessora’: veja os atores da novela que já morreram, 45 anos depois

Memória Globo Rubens de Falco e Susana Vieira, protagonista de 'A Sucessora'

A Sucessora atualmente está em cartaz no Viva Fast 70, canal gratuito do Globoplay, que reúne obras de sucesso da década. A novela, que foi criada por Manoel Carlos, é considerada um dos maiores êxitos da carreira do novelista, que nos últimos dias completou 91 anos.

A produção, que foi protagonizada por Susana Vieira e Rubens de Falco (1931-2008), inclusive, completou 45 anos desde que foi exibida pela primeira vez nas telinhas, em 1978. De lá pra cá, infelizmente, diversos atores que fizeram parte do elenco, infelizmente nos deixaram, como o protagonista.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista dos atores do elenco da novela A Sucessora, que já morreram. Confira abaixo:

Rubens de Falco: O ator, que interpretou o mocinho de A Sucessora, morreu aos 76 anos em 22 de fevereiro de 2008, vítima de uma parada cardíaca, provocada por uma embolia.

Francisco Dantas: O ator, que possuiu uma carreira gigantesca nos cinemas e nas telinhas, morreu em 29 de agosto de 2000, aos 90 anos, no Rio de Janeiro.

Miriam Pires: A grandiosa artista morreu em 7 setembro de 2004, aos 77 anos, devido a toxoplasmose que atingiu seu cérebro.

Célia Biar: A atriz, que na novela interpretou uma das personagens principais de A Sucessora, morreu em novembro de 1999, aos 81 anos, vítima de câncer.

Heloísa Helena: Intérprete de uma viúva ricaça na novela, a atriz morreu em junho de 1999, aos 81 anos. A causa da morte, por sua vez, não foi divulgada até hoje.

Ankito: O ator faleceu em março de 2009, aos 85 anos, vítima de neoplasia pulmonar em decorrência de um câncer que ele havia descoberto nos meses anteriores.

Jorge Cherques: O ator, de origem judaica, morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos, no dia 11 de março de 2011, aos 82 anos, no Rio de Janeiro.

Apolo Correia: O ator carioca faleceu em 13 de outubro de 1987, aos 86 anos, vítima de um infarto, no Rio de Janeiro.

Pietro Mário: O ator e dublador faleceu em agosto de 2020, aos 81 anos, após ter sofrido uma parada cardiovascular.

Cahuê Filho: O ator morreu em 14 de agosto de 1984, aos 83 anos, dois anos após ter se aposentado da carreira. Ele faleceu em consequência de problemas renais, no Rio de Janeiro.

Sidney Marques: Ator, conhecido por trabalhos nas telinhas e no teatro, morreu em março de 2005, aos 51 anos. A causa não foi revelada até hoje.

Munira Haddad: A atriz faleceu em 29 de março de 2005, na cidade do Rio de Janeiro, com 70 anos.