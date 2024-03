A atriz Alessandra Negrini recentemente abriu o coração sobre seu relacionamento com seu filho Antonio, fruto de seu casamento com Murilo Benicio. Em uma entrevista franca, revelou não ter um contato próximo com o filho de 27 anos, em contraste com a proximidade que tem com sua filha caçula, Betina, de 19 anos, que vive com ela.

Em suas palavras, expressou a angústia de não saber o paradeiro do filho mais velho e a dificuldade de lidar com a ausência e a distância. Alessandra Negrini compartilhou suas reflexões sobre a maternidade e as complexidades de criar filhos.

Apesar das dificuldades e do sofrimento causado pela distância de Antonio, a atriz ressaltou que a decisão de ter filhos foi um sonho seu. Suas palavras revelam uma mistura de amor, preocupação e resignação diante dos desafios enfrentados na relação com o filho mais velho.

O filho de Alessandra Negrini e Murilo Benicio, Antonio, optou por seguir os passos dos pais na carreira de ator. Embora hoje em dia esteja mais aberto ao público, a atriz destacou que ele enfrentou traumas na infância e que sempre tiveram o cuidado de não expor demais a vida dos filhos. Essa postura reflete a delicadeza e a preocupação dos pais em preservar a privacidade e o bem-estar de seus filhos, mesmo diante das demandas da fama e da exposição pública.

O post Alessandra Negrini desabafa sobre filho mais velho: ‘Não sei onde mora’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.